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İsrail Gazze'de aynı okulu 5. kez vurdu! 14 ölü var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 19:21 Güncelleme: 11.09.2024 19:38
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İsrail Gazze’de aynı okulu 5. kez vurdu! 14 ölü var

Yaklaşık bir yıldır Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir saldırı daha düzenledi.Yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) ve UNRWA'ya ait bir okula düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü ise, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğunu kaydetti.

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