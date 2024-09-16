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Fas Kralı 6. Muhammed'den Mevlit Kandili affı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 05:57
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Fas Kralı 6. Muhammed’den Mevlit Kandili affı

Fas Kralı 6. Muhammed'in Mevlit Kandili dolayısıyla af kararnamesi çıkardığı bildirildi. Faslı 3 hükümlü hakkındaki müebbet hapis cezasında da indirime gidildiği kaydedilen açıklamada, tutuksuz yargılanan 157 kişinin de beraat ettiği aktarıldı.

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