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Katil İsrail’den itiraf gibi açıklama! 3 İsrailli esirin ordunun saldırısında öldürüldüğünü kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 19:51
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Katil İsrail’den itiraf gibi açıklama! 3 İsrailli esirin ordunun saldırısında öldürüldüğünü kabul etti

İşgalci İsrail, aylardır Gazze’de katliamlarını sürdürüyor. Katil İsrail, Gazze’deki 3 İsrailli esirin 9 ay önce düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybettiğini resmi olarak kabul etti. Öte yandan Ordunun olayla ilgili ayrıntıları şubat ayından bu yana bilmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey kişilerin bunu kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği bildirilmişti.

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