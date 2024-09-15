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Katil İsrail ordusu kana doymuyor! Gazze'ye düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 18:00 Güncelleme: 15.09.2024 18:00
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Katil İsrail ordusu kana doymuyor! Gazze’ye düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdürüyor. Son olarak İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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