Kan gözyaşı ve zulüm! Katil İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinliler yaşadıkları muameleyi anlattı: Üzerimize köpekleri salıyorlardı

"HER GÜN AÇLIK, SUSUZLUK VE İŞKENCEYLE GEÇTİ"

Görme engelli Nadur Halid Gaseliyye (27), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığındıkları bir barınma merkezinde aralarında yaşlıların da bulunduğu 10 kişiyle birlikte alıkonulduğunu söyledi.

Gaseliyye, görme engelli olmasına ve bunu belirtmesine rağmen İsrail askerlerinin diğer Filistinlilere yaptıkları gibi onun da gözlerini bağladığını ifade etti.

"Alıkonulma çok zordu, her gün açlık, susuzluk ve işkenceye maruz bırakıldık. Son günlerde suyumuzu kesmeye başladılar" diyen Gaseliyye, bu süre boyunca yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Cezaevinde hava çok sıcaktı. Çok terliyordum. Gözlerimdeki bağ şiddetli ağrı ve yanmaya neden oluyordu. Yüzümü suyla yıkamalarını istedim ama reddettiler. Nakil sırasında şiddetli dayak da dahil olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldık. Silahların dipçiğiyle sırtımıza ve omurgamıza vurdular. Bazı insanlar bu yüzden öldü. Dayakların şiddetinin yanı sıra üzerimize köpekleri salıyorlardı ve elektrikli cop kullanıyorlardı."