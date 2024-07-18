Kan gözyaşı ve zulüm! Katil İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinliler yaşadıkları muameleyi anlattı: Üzerimize köpekleri salıyorlardı
İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde haftalarca alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı 16 Filistinli, alıkonuldukları süre boyunca işkenceye, açlığa ve kötü muameleye maruz bırakıldıklarını söyledi. Görme engelli Nadur Halid Gaseliyye, yaptığı açıklamada, "Nakil sırasında şiddetli dayak da dahil olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldık. Silahların dipçiğiyle sırtımıza ve omurgamıza vurdular. Bazı insanlar bu yüzden öldü. Dayakların şiddetinin yanı sıra üzerimize köpekleri salıyorlardı ve elektrikli cop kullanıyorlardı" dedi. 64 yaşındaki Filistinli kadın Necah Safi ise "İsrailli kadın askerler Filistinlileri soydu ve güvenlik görevlilerinin önünde çıplak olarak arama yaptı" ifadelerini kullandı.
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