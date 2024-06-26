26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivil öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 06:25
ABONE OL
Katil İsrail’in Gazze’de bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivil öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör