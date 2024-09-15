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Gazze'de bir İsrail katliamı daha: 3 Filistinli öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:47
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Gazze’de bir İsrail katliamı daha: 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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