Terör devleti İsrail Gazze’de iki evi hedef aldı: 4 Filistinli öldü

GAZZE'DE SİVİL KATLİAMI!

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.