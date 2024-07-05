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Terör devleti İsrail Gazze'de iki evi hedef aldı: 4 Filistinli öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 00:10
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Terör devleti İsrail Gazze’de iki evi hedef aldı: 4 Filistinli öldü

Terör devleti İsrail'in katil güçlerinin, Gazze Şeridi'nde iki evi hedef alan hava saldırısında ikisi kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kampta "Serac" ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi. Saldırıda yaşamını yitiren iki Filistinlinin naaşlarının hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde "Burdevil" ailesine ait evi vurduğu ifade edildi.

Sivil savunma ekiplerinin evin enkazından Filistinli iki kadının cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkardığı paylaşıldı.

GAZZE'DE SİVİL KATLİAMI!

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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