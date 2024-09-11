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BM Genel Kurulu'ndan tarihi Filistin adımı! İlk defa temsil edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:54 Güncelleme: 11.09.2024 13:02
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BM Genel Kurulu’ndan tarihi Filistin adımı! İlk defa temsil edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. Bu oturumda Filistin için tarihi bir adım atıldı. Filistin, ilk defa bir genel kurulda diğer devletlerin arasında bir sandalye sahibi olarak temsil edildi.

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