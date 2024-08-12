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Katil ordusunun en az 100 Filistinliyi katlettiği saldırıya BM'den sert tepki!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 19:31 Güncelleme: 12.08.2024 19:48
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Katil ordusunun en az 100 Filistinliyi katlettiği saldırıya BM’den sert tepki!

BM Genel Sekreteri Guterres, işgalci İsrail ordusunun Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin katledildiği saldırıyı kınadı

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