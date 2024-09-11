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İsrailli eski bakandan skandal çağrı: Tüm yardımlar durdurulmalı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:15 Güncelleme: 11.09.2024 10:19
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İsrailli eski bakandan skandal çağrı: Tüm yardımlar durdurulmalı

İsrail Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin tüm insani yardımlardan mahrum bırakılmasını istedi. Liberman yaptığı paylaşımda "Gazze'ye yönelik tüm insani yardımlar bugün durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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