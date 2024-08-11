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Filistin, BMGK'den Gazze'de derhal ateşkes talebinde bulunmasını talep etti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 06:22
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Filistin, BMGK’den Gazze’de derhal ateşkes talebinde bulunmasını talep etti

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talebinde bulunmaya çağırdı.

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