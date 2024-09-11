11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fracine Tropikal Fırtınası kasırgaya dönüştü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:59
ABONE OL
Fracine Tropikal Fırtınası kasırgaya dönüştü

ABD'nin Meksika Körfezi'nde bulunan Louisiana eyaletini vurması beklenen Francine Fırtınası'nın kasırgaya dönüştüğü bildirildi. Louisiana bölgesinde kasırga, Mississippi-Alabama sınırındaki bölgelerde fırtına ve New Orleans'ta tropikal fırtına uyarıları verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör