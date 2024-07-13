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Filistin'in BM Temsilcisi'nden İsrail'e çok sert tepki

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 06:25
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Filistin’in BM Temsilcisi’nden İsrail’e çok sert tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamında Filistinlileri defaatle göçe zorlamasının travmalara neden olduğunu belirtti.

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