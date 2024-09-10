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ABD Başkanı Biden'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! "Elimde henüz bilgi yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 01:24 Güncelleme: 10.09.2024 01:26
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ABD Başkanı Biden’dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! Elimde henüz bilgi yok

ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin ekibiyle görüştüğünü, ancak şu anda elinde henüz yeterince bilgi olmadığını açıkladı.

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