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Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 05:55
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Bağdat’ta kontrol noktasına bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri kontrol noktasında motor taksi "Tuk Tuk"a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı. Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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