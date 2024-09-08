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Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının teslimi için çalışma sürüyor

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:52
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Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının teslimi için çalışma sürüyor

İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslimi ve defni için çalışmalar devam ederken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

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