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Türk aktivist Ayşenur Ezgi için Batı Şeria'da cenaze töreni

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.09.2024 19:32 Güncelleme: 09.09.2024 19:51
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Türk aktivist Ayşenur Ezgi için Batı Şeria’da cenaze töreni

İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve Nablus Valisi Gassan Daglas'ın da katıldığı cenaze namazından sonra Filistin askerleri tarafından nakil ambulansına yerleştirildi.

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