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İsrail Gazze'de okul çağındaki 11 bin 500'den fazla çocuğu hayattan kopardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 09.09.2024 18:14 Güncelleme: 09.09.2024 18:37
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İsrail Gazze’de okul çağındaki 11 bin 500’den fazla çocuğu hayattan kopardı

Katil İsrail aylardır çocuk, yaşlı demeden katliamlarını sürdürmeye devam ederken Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı. Bakanlık, yeni akademik yılın başladığı Gazze'de 650 binden fazla çocuğun eğitim alamadığını, İsrail saldırılarında ağustos ayının sonuna kadar 11 bin 500'den fazla okul çağındaki Filistinli çocuğun öldüğünü duyurdu.

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