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İsrail için büyük tehlike! ABD medyası uyardı: Tüneller hiç olmadığı kadar gelişmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:44 Güncelleme: 09.09.2024 16:53
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İsrail için büyük tehlike! ABD medyası uyardı: Tüneller hiç olmadığı kadar gelişmiş

İsrail devlet terörü yaparak 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Müslüman soykırımı yapıyor. Binlerce kişiyi katleden İsrail gözünü Lübnan'a çevirdi. Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarına devam eden İsrail için, ABD medyasından dikkat çeken bir uyarı geldi. Son derece gelişmiş yeraltı tünellerine sahip olan Hizbullah'ın, İsrail'e büyük bir darbe inderecek güçte olduğunu iddia eden FoxNews, tünellerin İran ve Kuzey Kore koordinasyonu ile geliştirildiğini duyurdu.

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