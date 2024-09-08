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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:16
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İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

Katil İsrail, aylardır kana doymuyor. İşgalci İsrail ordusu tarafından son olarak Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

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