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İsrailli bakan Gallant'tan Hamas'a tehdit: Yahya Sinvar'a ulaşacağız

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:28
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İsrailli bakan Gallant’tan Hamas’a tehdit: Yahya Sinvar’a ulaşacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant işgal altındaki Netzarim Kavşağı'nda yaptığı açıklamada, “Muhammed Sinvar'a ve Yahya Sinvar'a (Hamas lideri) ulaşacağız. Aksini düşünenler Marwan Issa ve Muhammed Deif'e baksın” ifadelerini kullandı.

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