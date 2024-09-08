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Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuk felce karşı aşılandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:29
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Gazze Şeridi’ndeki 443 bin çocuk felce karşı aşılandı

Gazze Şeridi'ndeki 443 bin çocuğun, çocuk felci aşısı olduğu belirtildi. Aşılama kampanyasının bir sonraki aşamasının salı günü Gazze'nin kuzeyinde başlayacağı açıklandı.

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