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Katil Netanyahu ateşkes istemiyor! ABD basınından flaş iddia

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 04.09.2024 13:48 Güncelleme: 04.09.2024 14:03
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Katil Netanyahu ateşkes istemiyor! ABD basınından flaş iddia

ABD'deki Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile Gazze Şeridi sınır hattındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridorunda asker bulundurma ısrarının "ateşkes ihtimalini tehlikeye attığı" değerlendirmesinde bulundu.

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