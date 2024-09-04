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İsrail'in son 24 saatinde kaos! Peş peşe istifa dalgası

ahaber.com.tr Haber Merkezi Figen Koçak
Giriş: 04.09.2024 15:49 Güncelleme: 04.09.2024 15:57
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İsrail’in son 24 saatinde kaos! Peş peşe istifa dalgası

Gazze'de aylardır devlet terörü yapan İsrail'de büyük kaoslar yaşanıyor. Dün İsrail ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Bugün ise İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın da, görevinden istifa ettiği belirtildi.

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