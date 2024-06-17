Tel Aviv ve Kudüs yangın yeri! İsrailliler sokaklarda: Hükümete istifa çağrıları | Netanyahu’nun evine yürüyecekler

7 Ekim'den bu yana işgalcilerin kan döktüğü Gazze'de katliamları sürerken işgal ülkesi İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Eli kanlı hükümette istifalar fesihler yaşanırken İsrail halkı da istifa çağrıları yaparak sokaklarda protestolarını sürdürüyor.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.