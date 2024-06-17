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Tel Aviv ve Kudüs yangın yeri! İsrailliler sokaklarda: Hükümete istifa çağrıları | Netanyahu'nun evine yürüyecekler

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 22:45 Güncelleme: 17.06.2024 22:58
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Tel Aviv ve Kudüs yangın yeri! İsrailliler sokaklarda: Hükümete istifa çağrıları | Netanyahu’nun evine yürüyecekler

Gazze'de kan döken katil Netanyahu ve beraberindekilere bir tepki de kendi halkından geldi. İsrail'de Tel Aviv sokaklarına dökülen halk hükümetin istifası, İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması ve erken seçim için gösteriler düzenledi. Batı Kudüs’te de tablo değişmedi, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konutunun önünde toplanan bir başka grup burada protestolar düzenledi ve ardından ana gruba katılarak devam etti. Öte yandan göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından eli kanlı Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor.

7 Ekim'den bu yana işgalcilerin kan döktüğü Gazze'de katliamları sürerken işgal ülkesi İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Eli kanlı hükümette istifalar fesihler yaşanırken İsrail halkı da istifa çağrıları yaparak sokaklarda protestolarını sürdürüyor.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

"DERHAL ESİRLER SERBEST BIRAKILSIN"

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal bir takas anlaşmasının yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, alanda kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

KATİL NETANYAHU KARŞITI YAZILAR: SUÇLUSUN

Göstericiler, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartların yanı sıra, hükümet aleyhine slogan attı. Göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor.

Batı Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı. Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs'ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

"SAVAŞ KABİNESİ"NDE ÇATLAK!

İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti. Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

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