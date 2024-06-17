Tel Aviv ve Kudüs yangın yeri! İsrailliler sokaklarda: Hükümete istifa çağrıları | Netanyahu'nun evine yürüyecekler
Gazze'de kan döken katil Netanyahu ve beraberindekilere bir tepki de kendi halkından geldi. İsrail'de Tel Aviv sokaklarına dökülen halk hükümetin istifası, İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması ve erken seçim için gösteriler düzenledi. Batı Kudüs’te de tablo değişmedi, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konutunun önünde toplanan bir başka grup burada protestolar düzenledi ve ardından ana gruba katılarak devam etti. Öte yandan göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından eli kanlı Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor.
7 Ekim'den bu yana işgalcilerin kan döktüğü Gazze'de katliamları sürerken işgal ülkesi İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Eli kanlı hükümette istifalar fesihler yaşanırken İsrail halkı da istifa çağrıları yaparak sokaklarda protestolarını sürdürüyor.
İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
"DERHAL ESİRLER SERBEST BIRAKILSIN"
Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal bir takas anlaşmasının yapılması talebinde bulundu.
İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, alanda kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.
KATİL NETANYAHU KARŞITI YAZILAR: SUÇLUSUN
Göstericiler, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartların yanı sıra, hükümet aleyhine slogan attı. Göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor.
Batı Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı. Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs'ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.
"SAVAŞ KABİNESİ"NDE ÇATLAK!
İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti. Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.
PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak