İsrail’de sokaklar karıştı! Binlerce kişi toplandı Netanyahu’ya tepkiler dinmiyor: A haber ekibi Tel Aviv sokaklarında

İsrail'de, işgalcilerin Gazze'de düzenlediği ve binlerce insanı katlettiği saldırıların ardından sokaklar karıştı. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu akşamda sokaklara indi. O anları A haber ekibi görüntüledi.

Tel Aviv'de yaşananları Mert Hacıalioğlu, A Haber canlı yayınında aktardı:

"Protestolar devam ediyor. Netanyahu'ya tepki protestoları daha önce de pek çok kez paylaştık. Bugün Tel Aviv oldukça sakindi, ancak saatler ilerleyince ortaya bu manzara çıkmış durumda. Özellikle hamasın elinde bulunan rehinelerin aileleri, uzun süredir tepkilerini dile getiriliyorlardı, savaşın son bulması nedeniyle. Ancak Netanyahu onları da çok dinlemiyordu ve katliamlarına devam ediyordu."