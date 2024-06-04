İsrail'de sokaklar karıştı! Binlerce kişi toplandı Netanyahu'ya tepkiler dinmiyor: A haber ekibi Tel Aviv sokaklarında
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren siyonist İsrail'e dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin yanı sıra kendi halkından da tepkiler dinmiyor. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi ve savaşın için sona ermesi ve anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı protestolarda Netanyahu hükümetine karşı istifa çağrıları yapılıyor. Tel Aviv'de sokaklara dökülen binlerce kişi ellerinde pankartlarla ateş yakarak tepkilerini dile getiriyor. Başkent Tel Aviv'de yaşananları ve son durumu A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, A Haber canlı yayınında aktardı.
İsrail'de, işgalcilerin Gazze'de düzenlediği ve binlerce insanı katlettiği saldırıların ardından sokaklar karıştı. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti. İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu akşamda sokaklara indi. O anları A haber ekibi görüntüledi.
Tel Aviv'de yaşananları Mert Hacıalioğlu, A Haber canlı yayınında aktardı:
"Protestolar devam ediyor. Netanyahu'ya tepki protestoları daha önce de pek çok kez paylaştık. Bugün Tel Aviv oldukça sakindi, ancak saatler ilerleyince ortaya bu manzara çıkmış durumda. Özellikle hamasın elinde bulunan rehinelerin aileleri, uzun süredir tepkilerini dile getiriliyorlardı, savaşın son bulması nedeniyle. Ancak Netanyahu onları da çok dinlemiyordu ve katliamlarına devam ediyordu."
"Görmüş olduğunuz gibi yolun ortasını kapatmış durumdalar ve ateş yakıyorlar, tepkilerini dile getiriyorlar. Aslında devlet kurumları da bu noktaya oldukça yakın. Yüzlerce binlerce kişi toplanmış protestolarını gerçekleştiriyorlar."
"ABD başkanının yapmış olduğu açıklamada Biden 6 haftalık bir ateşkesten söz ediyordu, esir takaslarının gerçekleştirilmesi, İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılması, Filistin tutsakların hapishanelerden serbest bırakılması konuları vardı. İsrail askerlerinin tamamen Gazze'den çekilmesi ve akabinde Gazzelilerin evlerine dönmesi yönündeydi."
"ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby'de açıklama gerçekleştirdi. Kirby, açıklamasında "Biden her şeyi oldukça net bir şekilde paylaştı" ifadesini kullandı. Netanyahu ise bazı konulara değinmediğini dile getirdi Joe Biden'ın, yani taslak metnin daha geniş olduğunu ifade etti. Netanyahu şunu savunuyor:
İSRAİL VE ABD ARASI ANLAŞMAZLIK
"İlk etapta 6 haftalık ateşkes olacak, 16. günde tekrar görüşmeler gerçekleştirilecek diyor. Burada sahadaki durumda göz önünde bulundurarak esir takası olacak mı? devam edecek mi? Tüm bu konuları taslak metinde vardı ancak Biden belirli maddeleri açıkladı." şeklinde bir eleştirisi vardı."
"Şuan itibarıyla İsrail ve ABD arasında bir ihtilaf var, karşılıklı mesajlar veriliyor. Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanında açıklaması var. " Ben taslak metni görmedim, Netanyahu bizimle paylaşmadı, içerisinde neler var" diyor."
ATEŞKES MUHTEMEL
"İsrail'de sağcı politikacılar eğer bu maddeleri kabul edersek hamasın zaferini kabul etmişiz gözüyle görmemiz lazım" diyor ve o nedenden dolayı da ateşkesi istemiyor. Ancak tabi ki Netanyahu'nun önünde bir taslak metin var bununla ilgili önümüzdeki süreçte ateşkesin olması muhtemel. "
NETANYAHU'NUN REFAH SINIR KAPISINI TAŞIMA ÇALIŞMASI VAR
"Hamas, aslında bu konuya sıcak bakıyor, şunu belirteyim; Netanyahu'nun bir çalışması var, bizler bunu bir duyum üzerine öğrendik ve daha sonra ise İsrail medyasında bu konu konuşulmaya başlandı. Refah sınır kapısı üzerinden Hamas'a destek verildiği ifade ediliyor, orada İsrail askerleri kontrolü sağlamıştı. İşte Refah sınır kapısını kapatarak sınır kapısını başka noktaya taşıma gibi bir çalışması var. Bunu da aslında iç siyasete yönelik yapıyor, yani Hamas'a hiçbir destek verilmeyecek, Hamas bitecek, siz endişe etmeyin bu taslak metin üzerinde onaya gidelim gibi bir öngörüsü var."
"Halk ikiye üçe bölünmüş durumda zaten uzun süredir bu şekilde, Netanyahu'ya destek olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaz. Bulunmuş olduğumuz nokta İsrail'in en fazla nüfusa sahip olunan noktalarından biri. Bulunmuş olduğumuz noktada protesto gerçekleştirenler çoğunlukla olsa da bu yaşananların yanlış olduğunu düşünen de çok. O nedenden dolayı istifa çağrısında bulunanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla."
İSRAİL YALNIZLAŞMAKTAN KORKUYOR
"Tabi bu hususta birazcık yalnız kalmaktan da korkuyor ülke olarak. Çünkü Başkan Erdoğan'ın girişimleri ile birçok ülke Filistin devletini tanımaya başladı ve kamuoyunda birçok ünlü isimler, gerek devlet yöneticilerinin yaptığı açıklamalar aslında buradaki insanları Netanyahu karşıtlığı çizgisine getirmiş durumda. Çünkü onlarda yalnızlaşmadan korkuyorlar. "Netanyahu'ya olan destek artıyor" yönündeki söylemler çok doğru olmaz, eğer bu ateşkes konusunda bir adım atarsa belki işler değişebilir."
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