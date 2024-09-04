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Evden cephanelik çıktı! Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 13:27
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Evden cephanelik çıktı! Yunanistan’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat bulundu

Yunanistan'ın Yanya kentinde bir evde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Evde 485 kurşun, 3 silah, 2 tüfek, 39 şarjör, 1 susturucu, 2 el bombası ve işaret fişekleri bulundu.

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