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Hizbullah işgalci İsrail'i İHA ile vurdu!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Hizbullah işgalci İsrail’i İHA ile vurdu!

Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir alışveriş merkezini (AVM) insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

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