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Avrupa'da M çiçeği virüsü uyarısı: Hazırlıklı olunmalı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:05
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Avrupa’da M çiçeği virüsü uyarısı: Hazırlıklı olunmalı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa'da M çiçeği virüsü riskinin düşük seviyede kalmaya devam etmesine rağmen "ithal vakaların" artma ihtimaline karşı Avrupa ülkelerine virüsle mücadele konusunda hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Peki Maymun Çiçeği virüsü için nasıl önlemler alınmalı? İşte detaylar...

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