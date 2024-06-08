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İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine saldırı düzenledi, 4 Filistinli öldü

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyine saldırı düzenledi, 4 Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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