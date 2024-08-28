Hakim karşısına çıkan Telegram CEO’su şartlı serbest!

GÖZALTININ ARKASINDA SİYONİSTLER Mİ VAR?

Ancak Durov'un gözaltına alınmasının arka plan ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi olarak gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor.

Öte yandan Batı'nın Telegram'a için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerli.Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.