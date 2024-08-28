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Hakim karşısına çıkan Telegram CEO'su şartlı serbest!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 19:00 Güncelleme: 28.08.2024 23:50
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Hakim karşısına çıkan Telegram CEO’su şartlı serbest!

Dünyada yaşanan kriz ve savaşlar dijital dünyada da sıçradı. Gazze'de sürdürülen soykırımın yanı sıra Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimde taraflar sosyal medya uygulamaları üzerinden bir çatışma yaşıyor. Batı bu kez aynı suçlar META'da da, hatta daha fazlası olmasına rağmen mesajlaşma uygulaması Telegram'ı hedefe aldı. Rus menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmıştı. Rus asıllı milyarder Durov, Fransa'daki ilk gözaltı süresinin bugün dolmasının ardından başkent Paris'te mahkemeye çıkarıldı. Telegram CEO'su, 5 milyon avro kefaleti ve ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, "otoritelere bilgi vermeyi reddetmenin" de bulunduğu suçlamalarla sorgulanan Durov bugün hakim karşısına çıktı.

RUS PATRON HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Telegram'ın sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, Fransa'daki ilk gözaltı süresinin bugün dolmasının ardından başkent Paris'te mahkemeye çıktı.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

BİRÇOK SUÇTAN YARGILANDI

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

RUS PATRONA ŞARTLI SERBEST!

Fransa'da günlerdir gözaltında olan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, 8 Temmuz'da gizli olarak başlatılan soruşturma kapsamında Durov'un Telegram'daki aşırılık yanlısı ve suç teşkil eden içeriği engelleyememekle ilgili 12 suç şüphesiyle soruşturulduğunu bildirmişti.

GÖZALTININ ARKASINDA SİYONİSTLER Mİ VAR?

Ancak Durov'un gözaltına alınmasının arka plan ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi olarak gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor.

Öte yandan Batı'nın Telegram'a için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerli.Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirterek, "Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve bir şirketin başkanının tehdit edilmesi anlamına gelecek" dedi.

BAKÜ ZİYARETİNDE NE OLDU?

Siyasi analist Dmitriy Dirze yazdığı makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gitmesine dikkati çekti. Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.

Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

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