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AB'den katil İsrail'e Batı Şeria uyarısı! "Tehdit taşıyor"

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 21:06 Güncelleme: 28.08.2024 21:11
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AB’den katil İsrail’e Batı Şeria uyarısı! Tehdit taşıyor

İşgalci İsrailli Bakan Katz Batı Şeria'ya ilişkin skandal ifadeler kullanmış ve "Tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" söylemişti. Bu açıklamalar sonrası peş peşe tepkiler geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da tepki gösterdi ve terör devletine uyarıda bulunarak Katz'ın Batı Şeria’daki Filistinli sakinlerin zorla yerlerinden edilmeleri konusunda Gazze ile çizdiği paralelliğin istikrarsızlığın daha da artması tehdidini taşıdığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i, Gazze'de yaptığı yıkımı ve saldırıları Batı Şeria'ya taşımaması konusunda uyardı.

"SAVAŞIN GENİŞLEMESİNE..."

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü büyük askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı." ifadesini kullandı.

"TEHDİT TAŞIYOR"

Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı İsrailliler Katz'ın özellikle Batı Şeria'daki Filistinli sakinlerin zorla yerlerinden edilmeleri konusunda Gazze ile çizdiği paralelliğin istikrarsızlığın daha da artması tehdidini taşıdığını belirtti.

BELÇİKA'DAN ALÇAK OPERASYONLARA TEPKİ

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Batı Şeria'daki askeri operasyonlar durmalı. İsrail, işgali altındaki topraklarda insancıl hukuk dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymak zorundadır. Tek kalıcı barış çözümü iki devletli çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini", buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini söylemişti.

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