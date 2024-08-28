AB'den katil İsrail'e Batı Şeria uyarısı! "Tehdit taşıyor"

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini", buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini söylemişti.