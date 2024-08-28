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Dışişleri'nden terör devletinin Batı Şeria açıklamaları ve operasyonlarına tepki

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 18:18 Güncelleme: 28.08.2024 19:05
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Dışişleri’nden terör devletinin Batı Şeria açıklamaları ve operasyonlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulmün yanı sıra Batı Şeria'ya da düzenlediği baskınlar ve açıklamalarına sert tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir." denildi.

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