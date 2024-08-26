Rusya'ya yapınca kahraman İsrail'e yapınca hain... İşte Batı'nın ikiyüzlülüğü! Telegram CEO'su Pavel Durov neden gözaltına alındı?
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa'da tutuklandı. Durov'un tutuklanmasının arkasında Siyonist lobi ve Fransız askerlerinin Afrika'daki durumunun kötüleşmesinin yer aldığı belirtilirken; Telegram CEO'sunun 2011 yılında Putin'in taleplerini reddetmesi nedeniyle Batı'da kahraman ilan edildiği ortaya çıktı. Rusya'nın hükümet karşıtlarının bilgilerini talep etmesine "orta parmağını" göstererek yanıt veren Durov, o dönem Batı tarafından alkışlanırken Fransız vatandaşlığı da almıştı.
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı. Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.
PERDE ARKASINDA SİYONİST TEHDİT VAR
Ancak Durov'un tutuklanmasındaki arka plan ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi olarak gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor.
Öte yandan Batı'nın Telegram'a için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM GÖRÜNTÜLERİ TELEGRAM'LA YAYILIYORDU
Telegram üzerinden İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve katliama ilişkin binlerce video ve fotoğraf ifşa ediliyordu. Gazze'de yaşanan vahşeti dünyadan gizlemek isteyen İsrail, bu bilgi akışını kesmek için bir süredir baskı uyguluyordu.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA BİLGİ AKIŞI SAĞLADI
Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta da binlerce kişi bilgi kaynağı olarak Telegram'ı kullandı. Telegramda paylaşılan görüntülerde çok sayıda ölü NATO askeri de görünürken, görüntüler CIA ve NATO'nun savaştaki rolünü de gözler önüne serdi.
FRANSIZLARI AFRİKA'DA ATEŞE ATTI
Afrika'da da halkın Fransız ordusuna olan protestoları ve direnişleri Telegram üzerinden örgütlendi. Telegram özellikle Afrika'da Fransız askerlerinin durumunun kötüleşmesinde önemli rol oynadı. Fransızların Telegram'ın CEO'su Durov'u gözaltına almasının arkasındaki nedenlerden birinin de bu olduğu tahmin ediliyor.
RUSYA'YA YAPINCA KAHRAMAN İSRAİL'E YAPINCA HAİN
Telegram'ın CEO'su Durov, 2011 yılında Rusya'nın hükümet karşıtlarının bilgilerini istemesine "orta parmağını" gösterdiği bir fotoğrafla yanıt vermişti. Batı, Durov'u Putin'e karşı yaptığı bu hareketin ardından kahraman ilan etmişti. Durov 2014'teki Ukrayna darbesinin ardından da Rus hükümetine bilgi vermeyi reddetmiş ve Rusya'yı terk ederek; Fransız ve BAE vatandaşlığı almıştı.
Bu gelişmelerde Durov'a alkış tutan Batı, söz konusu İsrail olunca Telegram CEO'sunu 'terörist faaliyetleri desteklemek' ve 'pedofiliyi yaymak' suçlamasıyla gözaltına aldı.
GİZLİ SERVİSLER TELEGRAM MÜHENDİSİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Durov, Tucker Carlson'a verdiği röportajda ABD'ye yanında götürdüğü Telegram mühendisinin gizli servislerin hedefi olduğunu ve istihbarat birimlerinin kendisinin arkasından iş çevirerek bu mühendisi işe almaya çalıştığını söylemişti.
Medvedev, Durov'un tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Bir süre önce Durov'a neden ciddi suçlarda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak istemediğini sordum. 'Bu bir prensip meselesi' dedi. Ona, 'Bu her ülkede ciddi sorunlara yol açar.' dedim." ifadelerini kullandı.
CIA VE MOSSAD ENDİŞESİ
Rus yetkililer birimlerine, Durov'un tutuklanmasının ardından Telegram'daki resmi yazışmaların silinmesi talimatını verdi. Rusya'da, Telegram'ın CIA ve MOSSAD'ın kontrolüne geçebileceği düşünülüyor.
RUSYA SERBEST KALMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Rusya ayrıca Durov'un 2014'te NATO'ya yardım etmesine rağmen serbest bırakılması için çalışma başlattı. Zaharova, "Rusya, Durov'a erişim talebinde bulunan bir nota gönderdi, ancak Fransa onun Fransız vatandaşlığını birincil vatandaşlık olarak görüyor." ifadelerini kullandı. Rusya ayrıca Paris Büyükelçiliği aracılığı ile Fransa'dan bir açıklama talep etti.
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