Rusya’ya yapınca kahraman İsrail’e yapınca hain... İşte Batı’nın ikiyüzlülüğü! Telegram CEO’su Pavel Durov neden gözaltına alındı?

Pavel Durov

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA BİLGİ AKIŞI SAĞLADI

Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta da binlerce kişi bilgi kaynağı olarak Telegram'ı kullandı. Telegramda paylaşılan görüntülerde çok sayıda ölü NATO askeri de görünürken, görüntüler CIA ve NATO'nun savaştaki rolünü de gözler önüne serdi.

FRANSIZLARI AFRİKA'DA ATEŞE ATTI

Afrika'da da halkın Fransız ordusuna olan protestoları ve direnişleri Telegram üzerinden örgütlendi. Telegram özellikle Afrika'da Fransız askerlerinin durumunun kötüleşmesinde önemli rol oynadı. Fransızların Telegram'ın CEO'su Durov'u gözaltına almasının arkasındaki nedenlerden birinin de bu olduğu tahmin ediliyor.