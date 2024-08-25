Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınması Siyonist lobinin "sansür" baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

İSRAİL'İN SİBER GÜVENLİĞİ ALT ÜST OLDU

İsrail'in Gazze katliamına başladığı gün Siyonist rejim karşıtı hackerlar tarafından başlatılan siber saldırılarda ülkenin birçok kurumu hedef alınırken, hazırlanan raporda "Bu sızıntıların ölçeği, İsrail'in siber güvenliğini alt üst ederek önemli güvenlik açıklarını ortaya çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

VERİLEN ZARARIN BOYUTU BİLİNMİYOR

Haaretz Gazetesi de sızıntı soruşturması hakkında bilgi sahibi olan bir yetkiliyi kaynak göstererek, sızıntıların nedeniyle İsrail'in güvenlik ve ekonomisine verilen zararın boyutunun henüz tam olarak bilinmediğini belirtti.