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Haberler Galeri Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınması Siyonist lobinin "sansür" baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınması Siyonist lobinin "sansür" baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

İsrail kaynakları geçtiğimiz günlerde, İsrail karşıtı bazı hacker gruplarının Siyonist rejime ait milyonlarca gizli belgeyi ele geçirerek sızdırdığını itiraf etmişti. İsrail medyası bu sızıntının "İsrail tarihinin en ciddi sızıntı operasyonu" olduğuna vurgu yaparken, belgelerin Telegram üzerinden paylaşılması Siyonistleri panikletti. Telegram'a verilerin silinmesi ve sansür için baskı yapan Siyonist lobi başarısız olurken, baskılara boyun eğmeyen Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, önceki gün Azerbaycan'dan hareket ederek gittiği Fransa'da gözaltına alındı. Durov'un Siyonist lobinin talebi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilirken, Rus milyarder hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:37
Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltına alınması Siyonist lobinin sansür baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

İsrail medyasından Haaretz Gazetesi, İsrail karşıtı bilgisayar korsanlarının ülkeye ait milyonlarca gizli belgeyi ele geçirdiğini açıkladı. Gazeteye göre sızıntılar arasında başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Tel Aviv yönetimine ait birçok kuruma ait belgeler var.

Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltına alınması Siyonist lobinin sansür baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

İSRAİL'İN SİBER GÜVENLİĞİ ALT ÜST OLDU
İsrail'in Gazze katliamına başladığı gün Siyonist rejim karşıtı hackerlar tarafından başlatılan siber saldırılarda ülkenin birçok kurumu hedef alınırken, hazırlanan raporda "Bu sızıntıların ölçeği, İsrail'in siber güvenliğini alt üst ederek önemli güvenlik açıklarını ortaya çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

VERİLEN ZARARIN BOYUTU BİLİNMİYOR
Haaretz Gazetesi de sızıntı soruşturması hakkında bilgi sahibi olan bir yetkiliyi kaynak göstererek, sızıntıların nedeniyle İsrail'in güvenlik ve ekonomisine verilen zararın boyutunun henüz tam olarak bilinmediğini belirtti.

Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltına alınması Siyonist lobinin sansür baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

Her türden milyonlarca belgenin yağmalandığını belirten İsrailli yetkili, "Savunma amaçlı siber güvenlik önlemlerine yapılan büyük yatırımlara rağmen, sızıntıların ölçeği muhtemelen İsrail tarihindeki en ciddi sızıntılar" diye konuştu.

Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltına alınması Siyonist lobinin sansür baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

BELGELER TELEGRAM İLE DAĞITILDI
İsrailli gazete, İran'ın İsrail'e ait verileri çaldığını, İsrail'in ise belgeleri geri alabilmek için interneti kısıtladığını belirtirken, saldırıyı engelleyemeyen İsrail'in çabasının "nafile" olduğu belirtildi. Hazırlanan rapora göre belgeler Telegram'dan dolaşıma sokuldu.

Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltına alınması Siyonist lobinin sansür baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...

TELEGRAM İSRAİL'İN BASKISINA BOYUN EĞMEDİ
Belgelerin sızdırılmasının ardından Siyonist lobinin Telegram yönetimine baskı yaparak "sansür" talebinde bulunduğu ancak Telegram'ın bu talebi reddettiği ortaya çıktı.