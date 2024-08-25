25 Ağustos 2024, Pazar
Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınması Siyonist lobinin "sansür" baskısı mı? Perde arkası ortaya çıktı: İsrail tarihinin en büyük sızıntısı...
İsrail kaynakları geçtiğimiz günlerde, İsrail karşıtı bazı hacker gruplarının Siyonist rejime ait milyonlarca gizli belgeyi ele geçirerek sızdırdığını itiraf etmişti. İsrail medyası bu sızıntının "İsrail tarihinin en ciddi sızıntı operasyonu" olduğuna vurgu yaparken, belgelerin Telegram üzerinden paylaşılması Siyonistleri panikletti. Telegram'a verilerin silinmesi ve sansür için baskı yapan Siyonist lobi başarısız olurken, baskılara boyun eğmeyen Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, önceki gün Azerbaycan'dan hareket ederek gittiği Fransa'da gözaltına alındı. Durov'un Siyonist lobinin talebi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilirken, Rus milyarder hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı.
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:37