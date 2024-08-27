Fransa Telegram'dan ne istiyor? META'ya farklı Durov'a farklı muamele! Otoriteye bilgi vermeyi reddetti...
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınırken Durov'un gözaltı süresi uzatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararın hiçbir şekilde siyasi olmadığını vurgularken, Durov "otoritelere bilgi vermemekle" suçlanıyor. Bu konuda META'ya karşı hiçbir adım atmayan Fransa'nın Telegram'ı bu konuda sıkıştırmasının arkasında siyonist tehdit var. Nitekim Durov terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetmişti. İşte detaylar...
Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Telegram Kurucusu Pavel Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alındı.
Paris'te havalimanında Durov'un gözaltına alınması beraberinde çok sayıda tartışmayı da getirdi.
TELEGRAM: SUÇLAMALAR SAÇMALIK
Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.
MUSK: SERBEST BIRAKIN
Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yaptı.
FRANSA GÖZALTI SÜRESİNİ UZATTI
Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatırken, Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılıyor.
BAE: VATANDAŞIMIZ DUROV'UN DAVASINI TAKİP EDİYORUZ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un davasının takipçisi olduklarını duyurdu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız makamlarının Paris Havalimanı'nda gözaltına aldığı Telegram kurucusu BAE vatandaşı Pavel Durov'un davasını yakından takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Durov'a tüm konsolosluk hizmetlerini acil olarak sunma yönünde Fransız hükümetine talep ilettikleri aktarılan açıklamada, BAE vatandaşlarının çıkarlarını korumanın öncelikli işlerinden olduğuna vurgu yapıldı.
ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söyledi.
Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi.
Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.
"SİYASİ BİR KARAR DEĞİL"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savundu.
PERDE ARKASINDA SİYONİST TEHDİT VAR
Ancak Durov'un gözaltına alınmasının arka plan ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi olarak gösteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor.
Öte yandan Batı'nın Telegram'a için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM GÖRÜNTÜLERİ TELEGRAM'LA YAYILIYORDU
Telegram üzerinden İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve katliama ilişkin binlerce video ve fotoğraf ifşa ediliyordu. Gazze'de yaşanan vahşeti dünyadan gizlemek isteyen İsrail, bu bilgi akışını kesmek için bir süredir baskı uyguluyordu..
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA BİLGİ AKIŞI SAĞLADI
Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta da binlerce kişi bilgi kaynağı olarak Telegram'ı kullandı. Telegramda paylaşılan görüntülerde çok sayıda ölü NATO askeri de görünürken, görüntüler CIA ve NATO'nun savaştaki rolünü de gözler önüne serdi.
PAVEL DUROV KİMDİR?
Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.
Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.
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