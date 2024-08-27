Fransa Telegram’dan ne istiyor? META’ya farklı Durov’a farklı muamele! Otoriteye bilgi vermeyi reddetti...

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söyledi.

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi.

Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

"SİYASİ BİR KARAR DEĞİL"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savundu.