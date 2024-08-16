16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Alman polisi evlere sızacak! İkiyüzlü Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan skandal karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:06
ABONE OL
Alman polisi evlere sızacak! İkiyüzlü Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan skandal karar

Her fırsatta ifade özgürlüğü ve demokrasinden bahseden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aldığı kararlarla ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Kendi ırkçı geçmişini görmezden gelen ve milli futbolcu Melih Demiral'ın EURO 2024'te yaptığı "Bozkurt" işaretinden rahatsız olan Faeser, terör başta olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan savcılık izni olmadan Alman polisinin konutlarda arama yapmasına imkan verilmesini istedi. Polisin bilgisayar ve cep telefonlarına izleme ve gizli kamera sistemi de yükleyebileceği uygulamaya tepki gecikmedi.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dünyaya özgürlük ve demokrasi dersi veren açıklamalar yaptı. Ancak aldığı kararla ülkesinde bile tepkiye yol açtı.

Almanya Redaksiyon Ağı'nın (RND) güvenlik birimlerine yakın çevrelerden edindiği bilgiye göre Bakan Faeser'ın hazırladığı bir yasa tasarısında, terör başta olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan durumlarda savcılıktan izin alınmasına gerek olmadan BKA elemanlarının söz konusu konut ve yerlere girerek gizlice arama yapmalarına imkân kılınmasının öngörüldüğü yer aldı.

BİLGİSAYARLARA İZLEME SİSTEMİ YERLEŞTİREBİLECEK

Tasarıya göre Alman polisi bu aramalar sırasında bilgisayar ve cep telefonlarına uzaktan kumandalı izleme sistemi ve gizli kameralar yerleştirilebilecek.

KAMUSAL ALANDA YÜZ TANIMA UYGULANACAK

Taslakta yer almayan ancak konuşulan bir diğer yöntemin de 'kamusal alanda gerçek zamanlı gözetim ve yüz tanıma'. Plana ilk tepki veren Hür Demokrat Partili Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Anaysal bir devlette bunu yapamayız" dedi. Hükümet ortağı Yeşiller ise destek verdi.

"İSTİSMAR EDİLEBİLİR" TEPKİSİ

Bakanlık tarafından konuyla ilgili iddialara yönelik bir açıklama yapılmazken, bazı çevrelerden tepkiler yükseldi. Hukukçular, savcılığın izni olmadan arama yapılmasının bazı BKA elemanları tarafından istismar edilebileceği tehlikesine dikkati çektiler.

Hükümet ortağı Yeşiller Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz ise "Geçirmekte olduğumuz bu zor dönemlerde BKA daha fazla soruşturma yetkisine sahip olmalı. Ama hiçbir zaman anayasal ilkeler göz ardı edilmemeli" dedi.

Almanya’dan ’bozkurt’ tahammülsüzlüğü!Almanya’dan ’bozkurt’ tahammülsüzlüğü!
Başkan Erdoğan Bild’in hedefinde...Başkan Erdoğan Bild’in hedefinde...
Yine Bild yine skandal!Yine Bild yine skandal!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör