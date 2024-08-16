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Camileri içindekilerle birlikte patlatalım! Sosyal medyadaki skandal çağrı sonrası hapis cezası! İngiltere'de olaylar dinmiyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:06 Güncelleme: 16.08.2024 11:11
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Camileri içindekilerle birlikte patlatalım! Sosyal medyadaki skandal çağrı sonrası hapis cezası! İngiltere’de olaylar dinmiyor...

İngiltere'de günlerdir süren büyük şiddet olaylarına yaşanırken polis henüz krizin önüne geçemedi. Bir haftadır süren aşırı sağcı şiddet olaylarında gözaltına alım süreçleri devam ediyor. Son olarak bir kadın Facebook'ta yaptığı "Bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı.

İngiltere, iki haftayı aşkın süredir büyük bir krizle karşı karşıya. Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından ülkede ırkçı protestolar başlamıştı.

CAMİ PATLATAYIM ÇAĞRISINA HAPİS CEZASI

53 yaşındaki Julie Sweeney, mahkemede "ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti. Cheshire'daki Church Lawton köyünde yaşayan kadın, paylaşımı 29 Temmuz'da Southport kentinde 3 kız çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası yaptı.

EV VE İŞ YERLERİNE ZARAR VERİLDİ

Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu. Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.

Hartlepool kentinde iş yerlerine, evlere ve arabalara şişe ve taş atıp bir polis aracında hasar oluşmasına yol açan grupta yer alan ve polise yumurta atan 1 kişi, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kentteki diğer bir duruşmada ise 54 ve 29 yaşındaki 2 kişiye, 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

YAĞMALAMAYA ÇALIŞTILAR

Liverpool'da ise bir kütüphaneyi ateşe vermeye çalışıp binayı yağmalayan grupta yer alan 2 kardeş hapis cezası aldı. Spellow Kütüphanesine yüzü maskeli şekilde girip bilgisayar çalmaya çalışan, ardından da polisin göğsüne vuran kişiye 11 ay, ona yardım eden ağabeyine ise 20 ay hapis cezası verildi.

Aynı olayda yer aldığı belirtilen 1 kişi ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına ilave olarak cop taşıdığı için 6 ay hapis cezası aldı.

Ülkenin güneyindeki Plymouth'ta 5 Ağustos'ta polisle çatışan aşırı sağcı eylemcilerden yaşları 29 ile 51 arasında değişen 3 kişi, 1,5 yıl ile 2 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına sebep olan Southport'taki olayın ardından bu kentteki camiye yönelik saldırıdan sonra gözaltına alınan 43 yaşındaki John O'Malley hakkında, aşırı sağcı gruba liderlik ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Kentte polis minibüsünü yaktığı ve polise yumruk attığı belirtilen 3 kişiye de 1,5 yıla kadar hapis cezaları verildi.

483 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, EN AZ 100 POLİS YARALANDI

Öte yandan, Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 145 bin rütbeli polisin bağlı olduğu Polis Federasyonu Başkanı Tiffany Lynch ise 100'den fazla polisin aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Bir radyo programına katılan Lynch, "Olayların sona erdiğini söylemek için çok erken." ifadesini kullandı.

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