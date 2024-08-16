Camileri içindekilerle birlikte patlatalım! Sosyal medyadaki skandal çağrı sonrası hapis cezası! İngiltere’de olaylar dinmiyor...

EV VE İŞ YERLERİNE ZARAR VERİLDİ

Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu. Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.

Hartlepool kentinde iş yerlerine, evlere ve arabalara şişe ve taş atıp bir polis aracında hasar oluşmasına yol açan grupta yer alan ve polise yumurta atan 1 kişi, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kentteki diğer bir duruşmada ise 54 ve 29 yaşındaki 2 kişiye, 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.