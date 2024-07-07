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Bild yeni skandal peşinde! Bozkurt hazımsızlığı sonrası hedeflerinde Başkan Erdoğan var...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:23
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Bild yeni skandal peşinde! Bozkurt hazımsızlığı sonrası hedeflerinde Başkan Erdoğan var...

EURO 2024'te Almanya'nın Türkiye'ye karşı olan 'bozkurt' hazımsızlığı hala sürerken Alman Bild gazetesi bu konuda yeni bir skandala imza attı. Binlerce taraftarı hedef tahtasına koyan Bild, Başkan Erdoğan'ın maça giderek nefreti körüklediğini ifade etti. Diğer yandan bir skandal da FETÖ'cü Can Dündar'ın Türkiye nefreti yazılarını paylaşan Zeit'den geldi. İşte detaylar...

Türkiye-Avusturya maçında attığı iki gol ile tarih yazan Merih Demiral'ı Bozkurt selamını gerekçe olarak sunarak hedef gösteren Alman Bild gazetesi bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

BOZKURTLAR BERLİN SOKAKLARINDA

UEFA'nın Bozkurt selamı dolayısıyla Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği skandal kararın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli takıma destek için EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını Berlin'de izledi.

Berlin sokaklarını ve stadyumu dolduran binlerce Türk, Bozkurt selamı ile Merih Demiral'a ve milli takımımıza destek olup ikiyüzlü UEFA'ya tepki gösterirken Bild gazetesi bir skandala daha imza attı.

BILD'İN HEDEFİ BAŞKAN ERDOĞAN VE ÖZİL

"Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda Türk milli marşı yankılanınca yüzlerce Türk taraftar Başkan Erdoğan'ın önünde Bozkurt selamı verdi." dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in de Başkan Erdoğan'ın hemen arkasında olduğuna dikkat çeken Bild, Özil için "Zaten kurt dövmesi ile insanları daha önce kışkırtmıştı" dedi.

SİYONİST BILD HEDEF GÖSTERDİ

Türk taraftarların stadyuma gruplar halinde yürüdüğünü yazan Bild, caddelerden Bozkurt selamı ile geçtiklerine dikkat çekti. Hollanda'nın galibiyetinin ardından milli takıma destek için Türk taraftarlar Berlin'de kutlama yaptı.

Bild, tararftarın Bozkurt selamının yanı sıra "Yaşasın Filistin" sloganları da attığına dikkat çekerken "İsrail karşıtı sloganlar attılar" dedi ve bir skandala daha imza attı.

ZEIT'TAN SKANDAL HABER

Firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Merih Demiral'ı ve alçak iftiralarla Başkan Erdoğan ile Türkiye'yi hedef aldığı yazıyı yayımlayan Alman Zeit gazetesi de Türk taraftarların Bozkurt selamını hazmedemedi.

Zeit, "Hollanda'ya karşı oynanan maçta binlerce kişi aşırı sağın sembolünü yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'a stadyumda Mesut Özil eşlik etti" ifadelerini kullandı.

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