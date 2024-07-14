Almanya’dan ’bozkurt’ tahammülsüzlüğünde bir skandal daha! Benzediği için yasakladılar

"BOZKURT"A BENZEYEN İŞARETİ BİLE YASAKLADILAR

The Guardian'ında yer alan habere göre, öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri 'gürültü yapmayın' uyarısında bulunmak için kullandıkları, bu işaretin 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı.