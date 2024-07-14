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Almanya'dan 'bozkurt' tahammülsüzlüğünde bir skandal daha! Benzediği için yasakladılar

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 22:36 Güncelleme: 14.07.2024 22:47
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Almanya’dan ’bozkurt’ tahammülsüzlüğünde bir skandal daha! Benzediği için yasakladılar

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ın "Bozkurt" işaretli Almanya'da büyük hazımsızlığa neden olmuş ve UEFA tarafından Demiral'a ceza bile verilmişti. Gol sevincinin yankıları Almanya'da hala yankılanmaya devam ederken Almanya bir yeni skandala imza attı. Almanya'nın Bremen şehrinde okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan "Sessiz tilki" işaretini sırf "Bozkurt" işaretine benzediği için yasaklanma kararı aldı.

Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' uyarısının yasaklandığı kaydedildi.

DEMİRAL'IN SEVİNCİNİ HAZMEDEMEDİLER

A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincini paylaştığı 'Bozkurt' işareti tartışmaları devam ederken, Almanya'da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt selamı' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi.

"BOZKURT"A BENZEYEN İŞARETİ BİLE YASAKLADILAR

The Guardian'ında yer alan habere göre, öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri 'gürültü yapmayın' uyarısında bulunmak için kullandıkları, bu işaretin 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı.

Bu işaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli Alman ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da belirtildi.

Bremen'deki yasak Almanya'da daha geniş çaplı bir tartışmaya işaret ediyor. Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçtiğimiz hafta ilkokul ve anaokulu öğretmenlerini işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeye çağırdı. Düll, 'çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları da olduğunu' söyledi.

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