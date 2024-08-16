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ABD yine katil İsrail'i korudu: Mutlaka İsrail'i savunmaya geliriz

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:44
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ABD yine katil İsrail’i korudu: Mutlaka İsrail’i savunmaya geliriz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki durumun yakından izlendiğini ve bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik odaklanmaya devam edildiğini bildirdi.

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