Donald Trump’tan olay yaratan sözler: Ben olsaydım İsrail saldırısı hiç olmazdı

Joe Biden ve Kamala Harris

PANKART HAYATINI KURTARDI

Röportajın başında uzun bir süre kendisine yapılan suikasttan bahseden Trump, kendisini hedef alan kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi.

Yasa dışı göçmenlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu pankarta bakarken kafasını çevirdiği için o kurşundan kurtulduğunu anlatan Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı." dedi. Trump, suikasta uğradığı Pennsylvania'nın Butler bölgesine ekim ayında yeniden giderek burada bir miting daha düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.