13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli öldü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 10:46
ABONE OL
İsrail ordusunun, Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dün düzenlediği hava saldırılarında 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör