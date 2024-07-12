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ABD Başkanı Biden'dan yeni gaflar: Zelenskiy'e Putin dedi, Harris yerine Trump dedi

Giriş: 12.07.2024 02:31 Güncelleme: 12.07.2024 03:46
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ABD Başkanı Biden’dan yeni gaflar: Zelenskiy’e Putin dedi, Harris yerine Trump dedi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.

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