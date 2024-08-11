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ABD'de seçimlere geri sayım! Trump'ın kampanya e-postaları hacklendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.08.2024 01:22 Güncelleme: 11.08.2024 01:26
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ABD’de seçimlere geri sayım! Trump’ın kampanya e-postaları hacklendi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya e-postalarının saldırıya (hacklendiği) uğradığı iddia edildi. Öte yandan Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de seçimlere artık kısa bir süre kalırken Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

Donald Trump (ARŞİV) Donald Trump (ARŞİV)

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.


Donald Trump (ARŞİV) Donald Trump (ARŞİV)

Cheung, Politico dergisinin yer verdiği raporda "İranlı saldırganlar ABD'li üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğuna işaret etti.

Microsoft tarafından yayınlanan rapora ilişkin açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu ise ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği veya siber saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.


Donald Trump (ARŞİV) Donald Trump (ARŞİV)

Bu arada Trump'ın kampanyasından gelen iddiaya yönelik bir kanıt sunulmadı.

Öte yandan söz konusu raporda, İran askeri istihbarat biriminin Haziran 2024'te ele geçirilen eski bir danışmanın hesabı üzerinden ABD başkanlık seçimi kampanyasına kimlik avı postası gönderdiği öne sürüldü.

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