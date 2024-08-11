ABD’de seçimlere geri sayım! Trump’ın kampanya e-postaları hacklendi

ABD'de seçimlere artık kısa bir süre kalırken Trump'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamada, e-posta adreslerinin saldırıya uğradığı ve hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin saldırıdan İran'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.