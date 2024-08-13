Büyüleyici görüntüler! İşte Perseid meteor yağmuru ve kuzey ışıkları
Almanya'nın Gülpe Sternenpark'ında gökyüzü, nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gökyüzü tutkunları, Perseid meteor yağmurunun en yoğun saatlerinde, aynı anda kuzey ışıklarının dansına da tanıklık etme şansı buldu.
Bu özel gecede, meteor yağmuru ve aurora borealis'in eşsiz birleşimi, unutulmaz bir anı yarattı.
Gece boyunca meteorların gökyüzünde bıraktığı izler, kuzey ışıklarının renkli ve hareketli desenleriyle birleşerek görenleri adeta büyüledi.
Gülpe Sternenpark, ışık kirliliğinden uzak olmasıyla bilinen bir bölge olduğu için, bu görsel şölenin en iyi şekilde izlenebileceği nadir yerlerden biri oldu.
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