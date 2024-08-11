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Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den katil Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 11.08.2024 00:49 Güncelleme: 11.08.2024 01:55
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Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın

Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürürken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman net tavır sergilemeye devam ediyor. Bunu hazmedemeyen Siyonistler ise Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alıyor. Son olarak Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi, katil Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu. Levi, yaptığı açıklamada "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman net tavır sergilemeye devam ediyor.

Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer LeviSiyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi

Bunu hazmedemeyen Siyonistler ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alıyor.

Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer LeviSiyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi

Son olarak Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi, katil Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu.

Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer LeviSiyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi


Levi, yaptığı açıklamada "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde alçak ifadeler kullandı.

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel KatzKatil İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz

KATZ DA TÜRKİYE'Yİ HEDAF ALMIŞTI: NATO'DAN ÇIKARIN
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" sözleri sonrası korkusunu skandal bir benzetmeyle gösteren Katz, bu kez de Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi.

Siyonist İsrailli şarkıcıdan alçak Türkiye çağrısıSiyonist İsrailli şarkıcıdan alçak Türkiye çağrısı SİYONİST İSRAİLLİ ŞARKICIDAN ALÇAK TÜRKİYE ÇAĞRISI

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