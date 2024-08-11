Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz

KATZ DA TÜRKİYE'Yİ HEDAF ALMIŞTI: NATO'DAN ÇIKARIN

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" sözleri sonrası korkusunu skandal bir benzetmeyle gösteren Katz, bu kez de Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi.