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Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at

Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 01:15
Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürürken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman net tavır sergilemeye devam ediyor. Bunu hazmedemeyen Siyonistler ise Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alıyor. Son olarak Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi, katil Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu. Levi, yaptığı açıklamada "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde alçak ifadeler kullandı.
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