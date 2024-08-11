11 Ağustos 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den Netanyahu'ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at
Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürürken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman net tavır sergilemeye devam ediyor. Bunu hazmedemeyen Siyonistler ise Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alıyor. Son olarak Siyonist İsrailli şarkıcı Ofer Levi, katil Netanyahu'ya Türkiye'ye atom bombası atması yönünde skandal bir çağrıda bulundu. Levi, yaptığı açıklamada "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at." şeklinde alçak ifadeler kullandı.