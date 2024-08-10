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ABD'de çarpıcı seçim anketi! İbre Harris'e mi dönüyor?

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:12 Güncelleme: 10.08.2024 23:28
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ABD’de çarpıcı seçim anketi! İbre Harris’e mi dönüyor?

ABD’de Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası ABD Başkanı Kamala Harris'i destekleyeceğini belirtmiş ve Harris adaylığını açıklamıştı. Bu aday değişikliği sonrası ABD'de seçim anketlerinde gün geçtikçe çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Bu anketlerden biri de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketler oldu. Buna göre Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ı Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.

ABD'de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlerde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald TrumpMichigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde geride bıraktı.

ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.

ABD'de başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.

ZAFERİN ANAHTARI OLAN 3 EYALETTE ÖNDE!

ABD'de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'ı geride bıraktı. Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50'ye yüzde 46 olarak belirtildi.

ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.

HARRİS KARŞISINDA TRUMP'IN OYU MU DÜŞTÜ?

Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris'in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.ABD‘de seçim anketleri Harris'in Trump’ı 3 eyalette geride bıraktığını gösteriyor.

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.

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